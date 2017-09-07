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«Я хочу стать актрисой»: впечатления лауреата Республиканского конкурса чтецов «Живая классика» Дарьи Хоменко

07.09.2017 - 16:20

День письменности-2017 в Полоцке длился 3 дня. Вся страна праздновала. Мероприятий – на любой вкус. Но по вкусу сотрудникам телекомпании «Столичное телевидение», конечно же, проект, организованный совместно с министерствами информации и образования Беларуси и Союзом писателей Беларуси – «Живая классика».

Этот масштабный республиканский проект под девизом «Чытаем шмат, чытаем разам, ствараем сябе і краіну!» стартовал еще в феврале. За это время более 13 тысяч белорусских детей приняли участие в конкурсе и прочитали свои любимые произведения на родном языке.

В День белорусской письменности в Полоцке были названы 13 финалистов. В каждой возрастной категории по 3 призовых места. Всего 4 категории. Призеров получилось 13, поскольку в одном из номеров стих читали сразу две девочки.

Лауреаты первой степени Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» Дарья Хоменко, Алексей Семашко, Роман Чилик и Ульяна Жердецкая заглянули в гости к программе «Утро. Студия хорошего настроения» и поделились своими впечатлениями.

Даша, ты самая маленькая победительница, но тебе удалось преподнести свои актерские способности. Что ты читала?

Дарья Хоменко, лауреат І степени Республиканского конкурса чтецов «Живая классика», учащаяся 4 класса ГУО «Начальная школа № 2 г. Жлобина»:
Я читала басню Кондрата Крапивы «Дед и баба».

Финальное выступление Дарьи Хоменко смотрите здесь.

Почему ты ее выбрала?

Дарья Хоменко:
Мне она понравилась тем, что она очень смешная. К ней можно много движений придумать.

Кто с тобой работал? Кто тебе помогал?

Дарья Хоменко:
Мне помогала моя учительница.

Тебе понравилось выступать? Ты думаешь, что может быть, когда вырастешь, станешь актрисой?

Дарья Хоменко:
Да, я хочу стать актрисой.

«Я хочу стать актрисой»: впечатления лауреата Республиканского конкурса чтецов «Живая классика» Дарьи Хоменко

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