«Я люблю петь свои песни, а не караоке, но телеканалу СТВ отказать не могу». Итоги года подводим с Александром Солодухой

В программе «Утро. Студия новогоднего настроения» певец Александр Солодуха.
Какой был для артиста 2017 год? Что будет Александр Солодуха дарить своим близким? Что исполнил на новогоднем огоньке? Узнаете, посмотрев видео.
В программе «Утро. Студия новогоднего настроения» певец Александр Солодуха.
Какой был для артиста 2017 год? Что будет Александр Солодуха дарить своим близким? Что исполнил на новогоднем огоньке? Узнаете, посмотрев видео.
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