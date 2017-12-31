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«Я люблю петь свои песни, а не караоке, но телеканалу СТВ отказать не могу». Итоги года подводим с Александром Солодухой

31.12.2017 - 15:42

В программе «Утро. Студия новогоднего настроения» певец Александр Солодуха.

Какой был для артиста 2017 год? Что будет Александр Солодуха дарить своим близким? Что исполнил на новогоднем огоньке? Узнаете, посмотрев видео.

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