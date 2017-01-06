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«Я наслаждался хороводами с детьми»: участники Рождественского турнира посетили дом-интернат в Молодечно

06.01.2017 - 20:06

Новости Беларуси. Участники международного турнира любителей хоккея не остаются и в стороне от добрых дел. Эта традиция родилась пять лет назад. В канун Рождества спортсмены направляются с подарками к детям. В этот раз гостей встречали в Молодечненской школе-интернате, где учатся ребята с нарушениями зрения. Им вручили рождественские подарки. А в благодарность дети устроили целое музыкальные представление.

Здесь в Сочельник гостей встречали национальными рождественскими напевами. Крепкие парни из восьми ледовых дружин от такого приема таяли на глазах.

Марк Сарац, игрок хоккейной команды Финляндии:
Очень здорово. Я наслаждался песнями и хороводами с маленькими детьми. Очень масштабно и весело.

Александр Хромылев, спортивный директор Федерации хоккея Беларуси:
Действительно великолепный проект, без которого Рождественский турнир уже не Рождественский турнир. Готовятся к этому мероприятию команды, активно спрашивают, где будет в следующем году.

Легенды мирового хоккея уже в пятый раз приезжают в гости к белорусским ребятам. И, как принято, не с пустыми руками. В подарок – денежные сертификаты, ноутбуки и сувениры.

Теперь ребята смогут играть в хоккей абсолютно в любое время года и, что самое важное, при любой погоде – в кабинете появился замечательный аэрохоккей.

Сами ребята предложили гостям совместно смастерить рождественские подарки. Маленькая Света своего взрослого помощника – нападающего сборной ОАЭ – видит нечетко, да и почти не понимает – языковой барьер. Но Тимоти уверяет: слова в творчестве не главное.

Тимоти Торент, нападающий хоккейной команды Объединенных Арабских Эмиратов:
Мы рисуем петуха. Этот цвет, я так понял, больше других нравится Свете. А вообще очень здорово сегодня оказаться здесь и смастерить игрушку вместе.

На одном языке говорили и Даша вместе с нападающим белорусской команды Сергеем Стасем. В канун Рождества рассуждали о главном.

Сергей Стась, защитник хоккейной команды Президента Беларуси:
Надеюсь, какие-то чудеса произойдут в этом году. Может, у кого-то появится зрение. Хотим как-то помочь ребятам.

Дарья Мартинович:
Счастье – это когда у человека все хорошо в жизни.

И главное – то самое счастье вовремя разглядеть.

Участники Рождественского турнира посетили дом-интернат в Молодечно

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