новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

«Я не держу зла на этого ребенка». В Минске вынесен приговор по делу о покушении на учителя, обвиняемый вину не признал

07.04.2017 - 21:36

Новости Беларуси. Вынесен приговор подростку, который совершил покушение на преподавателя русского языка и литературы. Таким образом гимназист хотел отомстить учительнице за плохие оценки.

Расследование по этому уголовному дело велось 7 месяцев, были опрошены десятки свидетелей. И вот финальная точка – приговор: 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Преступление, которое совершил гимназист, относится к особо тяжким.

В мае 2016 года он нанес 17 ножевых ранений своей учительнице русского языка и литературы.

7 апреля она присутствовала на оглашении приговора. Вместе с ней дочь, подруги и адвокат. Сама педагог понимает: самое страшное увечье ее ученик нанес сам себе.

Валентина Губаревич, пострадавшая:
На скамье подсудимых ребенок. Я хочу сказать только одно: на протяжении всего времени, с 23 мая, я говорила о том, что не держу зла на этого ребенка, что я его простила.

Сторона защиты на вопросы журналистов отвечать категорически отказалась. 16-летнего обвиняемого во время оглашения приговора поддерживали сразу несколько адвокатов, а вот из близких присутствовали лишь двое – родители. Максимальный срок, который мог грозить школьнику, – 12 лет. Приговор – сразу по двум статьям.

Ольга Герасимович, государственный обвинитель:
Сегодня судебной коллегией по уголовным делам Минского городского суда был поставлен обвинительный приговор в отношении Скакуна Доната Валерьевича. Он признан виновным в покушении на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, лица в связи с выполнением им служебной деятельности, с осуществлением служебной деятельности.

Свою вину ученик так и не признал. Впрочем, дело еще не закрыто. У родственников есть 10 дней, чтобы успеть обжаловать приговор, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Я не держу зла на этого ребенка». В Минске вынесен приговор по делу о покушении на учителя, обвиняемый вину не признал

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

8 лет лишения свободы. Суд вынес приговор гимназисту, напавшему на учительницу
8 лет лишения свободы. Суд вынес приговор гимназисту, напавшему на учительницу
В Солигорском районе 69-летний мужчина пытался заживо сжечь жену
Джессика Нотаро
Победительницу итальянского конкурса красоты облили серной кислотой
Гимназия № 74 города Минска
Гимназист нанес учителю не менее 17 ударов ножом: завершено расследование уголовного дела
Нападение совершил один из школьников: столичная учительница, получившая удар ножом в шею, пришла в себя
Александр Герасимов
Покушение на убийство учительницы в Минске – возбуждено уголовное дело
Обманутый муж в Новогрудском районе закрыл жену, мать троих детей, в сарае с сеном и поджег
Обманутый муж в Новогрудском районе закрыл жену в сарае с сеном и поджег
В Бресте задержан подозреваемый в покушении на убийство 31-летней женщины
Мужчина, который нанес жене 17 ударов ножом, задержан – подробности трагедии в Бресте
Все новости по теме Покушение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru