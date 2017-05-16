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«Я не в курсе фестивальной жизни своих фильмов». Почему Александра Бутор не сама получала награду World Fest?

16.05.2017 - 22:57

Александра Бутор, режиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы получили  престижную премию престижного американского фестиваля. Награду за романтическое игровое художественное кино кинофестиваля World Fest. В общем-то, насколько пишет Интернет, награды этого фестиваля получали и Стивен Спилберг, и братья Коэн. В общем, поздравляю за фильм «Сладкое прощание Веры». Как это произошло и как Вы об этом узнали?

Александра Бутор, режиссёр, сценарист:
Я, вообще, не очень часто бывала на фестивалях, потому что фильмы принадлежат не мне, а студии «Беларусьфильм».

Поэтому Вас туда не позвали даже.

Александра Бутор:
Нет, меня позвали. Я к тому, что отправляет кино «Беларусьфильм», не я лично. Поэтому я не в курсе фестивальной жизни своих собственных фильмов. А что касается Хьюстона – я узнала, мне позвонили с «Беларусьфильма».

Сказали, что вот кино полетело туда и, как бы, приглашается режиссёр.

И я, действительно, должна была поехать и первый раз, наверное, такое со мной было, чтобы министерство культуры и «Беларусьфильм» очень сильно старались меня туда отправить. Не смогла я. Я, конечно, извиняюсь, да, перед всеми, кто за меня болел, но вот я не смогла поехать, по очень уважительным причинам. Но зато кино выиграло и приз получал консул белорусский. И там, в общем, держали мы связь каждую ночь, потому что у них там разница во времени. 

Интервью полностью смотрите здесь

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