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Я никак не могу понять, зачем это делается: Александр Лукашенко о запрете России на поставки продовольствия

11.02.2017 - 20:00

Интерес вызывает сама Кострома. Во-первых, родина Ивана Сусанина. Помните? «Куда ты ведешь нас?... Не видно не зги! – Сусанину с сердцем вскричали враги» – Рылеев воспевал подвиг крестьянина, увлекшего в лесные болота польских интервентов.

А еще Кострома считается родиной сыра и качественного льна. Схожие с нашими производства. Но взаимных поставок продовольствия это не исключает. И во время встречи с костромским губернатором Президент Лукашенко вновь вспомнил непонятное и неприятное табу (запрет) на белорусские продукты в России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приехали китайцы. Я Си Цзиньпину говорю: «Мы же друзья, партнеры. Почему мы не можем поставлять на этот колоссальный рынок говядину?» Они приехали, как партнеры посмотрели наши предприятия – нет никаких вопросов. Почему вдруг России мясо поперек горла встало? Я никак не могу понять, зачем это делается. Зачем же вы закрываете, прежде чем разобраться? Надо разобраться, а потом закрыть. Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну.

Конечно, мы не погибнем, мы абсолютно не погибнем. Сегодня мир глобализирован. Да, будет сложно потерять российский рынок. Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверт захочет, не получится. Но зачем это, мне непонятно.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Я никак не могу понять, зачем это делается: Александр Лукашенко о запрете России на поставки продовольствия

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