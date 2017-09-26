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«Я очень соскучилась, обожаю этот город»: Полина Гагарина о концерте в Минске

26.09.2017 - 22:22

Полина Гагарина, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

В Москве есть везде афиши Вашего концерта в Кремле.

Полина Гагарина, певица:
Это прекрасно.

То, что мы увидим в Минске – можно сказать, что отчасти предпремьера того, что будет в Кремле?

Полина Гагарина:
Минск увидит очень полноценную, красивую программу, с оркестром тоже.

Естественно, не с полным составом, это невозможно.

Но, поскольку Минск, вообще, не видел этой программы, я думаю, что он будет приятно удивлён.
Полина Гагарина во время концерта в Минске в декабре 2015 года. Источник фото: instagram.com/gagara1987/

Для большинства артистов всё время существует компромисс: выбирать то, что нравится публике и то, что хочется самому артисту. Я вычитал, Фрэнк Синатра говорил: «Это такое счастье, когда получается 50 на 50. Но, как правило, этого не получается». В Вашей ситуации, вот в этой программе, сколько того, что нравится исключительно Вам?

Полина Гагарина:
Я думаю, что можно сказать – 50 на 50. Смотря чего. И музыки, и, наверное, того, что хотелось бы доделать, может быть, по каким-то разным пунктам. Потому что не всегда есть возможность показывать по городам такой объём шоу, как бы хотелось.

То есть, не всегда это позволяют просто средства.

Будем рады видеть Вас в Минске уже буквально через несколько дней.

Полина Гагарина:
Я тоже очень рада, я очень соскучилась, обожаю этот город, всегда с таким счастьем туда приезжаю. 

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