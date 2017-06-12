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«Я очень волнуюсь, потому что “Лебединое озеро” – это для меня самый трудный балет»: как проходит «Балетное лето в Большом»

12.06.2017 - 20:00

Новости Беларуси. Балетное лето в Большом. В Минске начался международный фестиваль звезд танцевального искусства. Партии исполняют артисты из России, Украины, Грузии, Польши и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые в нашем Большом выступит и коллектив из Казахстана. А в эти минуты – на сцене самое знаменитое представление в мире «Лебединоем озеро» в исполнении известной балерины тбилисского театра Нино Самадашвили и заслуженного артиста России Игоря Колбы.

Еще несколько часов назад они с особой тщательностью оттачивали каждый жест и движение давно знакомой роли. Кадры репетиций нескольких дней по несколько часов. С вечным сюжетом «Лебединого озера» на сцене Большого солистка грузинского балета Нино Самадашвили и солист Мариинки Игорь Колба.

Нино Самадашвили, ведущая солистка государственного балета Грузии:
Я очень волнуюсь, потому что «Лебединое озеро» – это для меня самый трудный балет. Это чистая классика. Чистая и в руках, и в ногах. «Лебединое озеро» – это все руки. Поэтому нужно очень аккуратно.

Впервые с мастер-классом не только для Большого, но и для нашего телеканала – заслуженный артист России Геннадий Янин.

Париж, Пекин, Вена, Нью-Йорк и теперь впервые в Минске. От классики до неоклассики. С трехдневным выступлением казахстанский балет. Они перевернут все представление о знаменитой Кармен, а через поэзию рук и ног расскажут о жизни ивестной Эдит Пиаф.

Валерий Кузембаев, директор театра «Астана Балет» (Казахстан):
Мы покажем блок национальной хореографии – «Наследие великой степи». Покажем спектакль «Медленный огонь». Наши спектакли малосюжетные или вообще безсюжетны. «Кармен» – это совершенного новая версия.

После взмаха ее рук сразу не понимаешь, это все же ее руки или это крылья. Со слегка надменным взглядом и с феноменальным изгибом все тех же рук удивлять зрителей выйдет и наша прима-балерина Ольга Гайко.

Ольга Гайко, народная артистка Беларуси:
Сен-Санс «Белый лебедь» – это один из моих любимых номеров. Это танец души, любви, каждый уловит свою философию.

Ну а завершится фестиваль в воскресенье грандиозным гала-концертом. Театралов ждет еще много сюрпризов от звезд мирового балета.

«Я очень волнуюсь, потому что “Лебединое озеро” – это для меня самый трудный балет»: как проходит «Балетное лето в Большом»

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