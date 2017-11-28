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«Я очень взволнована тем, что люди помнят, знают»: под Минском открыли мемориальную доску Николаю Михайлашеву

28.11.2017 - 15:10

Новости Беларуси. Мемориальную доску в честь героя Советского Союза Николая Михайлашева открыли 28 ноября в поселке Копище. Памятный знак разместили на одноименной улице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Имя Михайлашева связано с военной историей. В годы Великой Отечественной он был командиром спецгруппы «Буря», бойцы которой сделали немало для победы. Под откос были пущены 43 эшелона противника. Убиты и ранены были более пяти тысяч немецких солдат, выявлено 66 иностранных агентов.

Надежда Гришанович, дочь Героя Советского Союза Николая Михайлашева:
Я очень взволнована сегодня тем, что так много людей собралось, что люди помнят, что люди знают. Мне уже 71 год, подрастают правнуки Николая Афанасьевича, отца моего, и, конечно, это замечательно, это очень приятно, что он не забыт, что все не ушло из истории в прошлое. Открыта новая улица, живут на ней люди, и что имя его и подвиг его будут жить и дальше.

Церемонию приурочили в том числе к юбилею создания советских органов безопасности. В этом году отмечается 100-летие.

«Я очень взволнована тем, что люди помнят, знают»: под Минском открыли мемориальную доску Николаю Михайлашеву

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