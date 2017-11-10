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«Я очень жду накала борьбы и того, что наши болельщики будут нас поддерживать»: Лидия Морозова о матче Беларусь-США

10.11.2017 - 16:28

Новости Беларуси. Минск готовится встретить еще одно значимое международное событие – финальный матч Кубка Федерации. 10 ноября в городской ратуше прошла жеребьевка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В итоге первыми выйдут на корт Александра Саснович и лидер команды США Коко Вандервеге.

Отвечая на вопросы журналистов о предстоящем противостоянии, наши спортсменки отметили, что готовы дать бой. Напомним, начнется финальная стадия турнира на корте «Чижовка-Арены» с одиночных встреч завтра в 14:30.

Лидия Морозова, игрок сборной Беларуси по теннису:
Это уже историческое событие для Беларуси, для всего белорусского спорта, поэтому я очень жду накала борьбы и того, что наши болельщики будут нас поддерживать на все сто процентов.    

                                    

Эдуард Дубров, капитан женской сборной Беларуси по теннису:
То количество зрителей, которое будет, к ним просьба поддержать как можно активней команду. Это придаст им энергии, поднимется адреналин. И они сыграют гораздо успешнее.

Кстати, 10 ноября у поклонников этого вида спорта появилась редкая возможность увидеть сам главный трофей Кубка Федерации. Его совсем ненадолго выставили у городской ратуши. Такая акция в рамках турнира прошла впервые. И по-настоящему порадовала тех, кто оказался в этот момент рядом.

«Я очень жду накала борьбы и того, что наши болельщики будут нас поддерживать»: Лидия Морозова о матче Беларусь-США

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