«Я переживаю, кот каждый день снится»: в Минске судят мужчину за жесткое обращение с животным

Новости Беларуси. Суд первомайского района Минска рассматривает дело о жестоком обращении с животным. Заседание в эти минуты проходит на территории одного из автобусных парков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там работает обвиняемый. 56-летнего минчанина обвиняют в убийстве котенка.

Инцидент произошел летом. По свидетельствам очевидцев, мужчина несколько раз ударил животное о стену дома. Котенок скончался на месте. Подоспевшие соседи вызвали милицию. В момент совершения преступления обвиняемый был пьян. А в ходе допроса признался, что питомец его раздражал. Именно это стало причиной случившегося.

Владислав Березко, обвиняемый:

Так получилось, я не хотел этого. Сейчас я тысячу раз раскаиваюсь, что так получилось. Не знаю, что произошло. Я переживаю. Кот каждый день снится. Раскаиваюсь, больше не повторится никогда.

Мужчине инкриминируют жестокое обращение с животным. Санкция статьи предусматривает исправительные работы до одного года или арест.