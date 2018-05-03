﻿ «Я помню…». Воспоминания ветерана ВОВ о ликвидации взрывчатки в Доме правительства | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

«Я помню…». Воспоминания ветерана ВОВ о ликвидации взрывчатки в Доме правительства

03.05.2018 - 11:35

Василий Попов, ветеран Великой Отечественной войны:
Послали нас проводить ленинградскую деблокаду. Деблокада эта не состоялась. Потом распутье началось. Дожили до того, что нам давали по одному сухарику в день офицерам и солдатам. Остальные ходили клюкву собирать. Утром морозец, можно походить по болоту. А затем, когда к нам пришла оттепель, к нам продовольствие вообще нельзя было доставить. 

Наконец, нас оттуда перебросили на Западный фронт, потом Брянский фронт, затем Белорусский фронт. Вот непосредственно мы участвовали в освобождении столицы. Дом правительства немцы не бомбили. Немцы знали, где будет белорусское правительство. В подвале были установлены часовые механизмы с взрывчаткой. Наши солдаты быстро побежали и ликвидировали эти бомбы. 

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

https://unsplash.com/
ABC.es. Советские солдаты – первые жертвы холокоста в Освенциме
«Я помню…». Воспоминания ветерана ВОВ о наступлении на Берлин
Более 70 лет они считались без вести пропавшими: в Витебском районе перезахоронили тела 22 красноармейцев
Более 70 лет они считались без вести пропавшими: в Витебском районе перезахоронили тела 22 красноармейцев
Какие тайны хранит земля? Останки бойцов Красной армии найдены в Славгородском районе
Какие тайны хранит земля? Поисковая экспедиция по местам боев ВОВ началась в Славгородском районе
«Я помню всю Германию, все страхи». В Могилёве 11 апреля почтили память погибших в концлагерях
«Я помню всю Германию, все страхи». В Могилёве 11 апреля почтили память погибших в концлагерях
В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в комплексе «Тростенец» состоится митинг-реквием
В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в комплексе «Тростенец» состоится митинг-реквием
«Надо делать выставки мобильные, выдавать воспоминания в регионы»: как сохранить память о ВОВ
«В любом учреждении образования обязательным должно быть посещение мемориальных комплексов: Хатынь, Брестская крепость»
Все новости по теме Великая Отечественная война
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru