«Я помню…». Воспоминания ветерана ВОВ о ликвидации взрывчатки в Доме правительства

Василий Попов, ветеран Великой Отечественной войны:

Послали нас проводить ленинградскую деблокаду. Деблокада эта не состоялась. Потом распутье началось. Дожили до того, что нам давали по одному сухарику в день офицерам и солдатам. Остальные ходили клюкву собирать. Утром морозец, можно походить по болоту. А затем, когда к нам пришла оттепель, к нам продовольствие вообще нельзя было доставить.

Наконец, нас оттуда перебросили на Западный фронт, потом Брянский фронт, затем Белорусский фронт. Вот непосредственно мы участвовали в освобождении столицы. Дом правительства немцы не бомбили. Немцы знали, где будет белорусское правительство. В подвале были установлены часовые механизмы с взрывчаткой. Наши солдаты быстро побежали и ликвидировали эти бомбы.