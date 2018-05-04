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«Я помню…». Воспоминания ветерана ВОВ о побеге из тыла врага

04.05.2018 - 11:29

Тамара Завгородняя, ветеран Великой Отечественной войны:
В 42 году в начале года меня послали в тыл врага. Я радистка, разведчик. Я родилась в районном городе, я же не видела самолетов, а тут первый раз в самолете и первый раз с парашютом прыгала. Нас забросили в Брянские леса в тыл к немцам. Передавала шифровки в Центральный штаб партизанского движения в город Москву. Я сама не подрывала, потому что я не специалист. Я в засаде сидела с рацией и, когда ребята уходили на подрыв железной дороги подкладывать мины, это надо было несколько минут сделать, и вот эти несколько минут разделились месяцами.   

В 1943 году мы попали в блокаду, и наши все партизанские отряды окружили немцы.

Мы с Тасей Бобровой прозевали и не успели пробежать, остались в тылу у немцев. Я говорю Тасе: в лес не пойдем, а в болото, потому что мы слышали, что в болото немцы не заходят. И зашли по колено в болото. У нас сапоги были 41 размера, мы 36 носили. Кирзовые сапоги. Потеряли. Потом мы искали место, хоть какие-то кустики были, чтобы можно было укрыться. Мы так путешествовали, наверное, три дня. Но рацию сохранили и аварийные шифры. Нам дали медали за отвагу.  

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