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«Я просто съедаю все эти пейзажи, наблюдаю за курами, смотрю на небо»: интервью на съёмочной площадке «Сваты-7» в Беларуси

22.08.2017 - 22:07

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Скажите, какой точки зрения Вы придерживаетесь – человек меняется до неузнаваемости, допустим, там от своих 14-15 лет к зрелому возрасту? Или то, что в него заложено в детстве, главное ощущение, скажем, нравственные – добра, зла и так далее – остаются навсегда?

Александр Феклистов, актёр театр и кино, кинорежиссёр, сценарист:
Вот, знаете, мы находимся сейчас в деревне – я просто съедаю вот все эти пейзажи, я наблюдаю за курами, смотрю на ласточек, на небо. И это тоже моё детство. Я тоже бывал у бабушек своих и у дедушек – тогда ещё кто-то жил в деревне. И, конечно же, что-то остаётся и внутри нас.

И я, честно говоря, свой взор обращаю туда, в детство, очень часто.

И вижу, и слышу его, и хочу вернуться в него. И, мне кажется, что это такое перманентное чувство у нас, у всех. Мы хотим быть такими, какими нас учили бабушки и дедушки, мы хотим быть похожими на своих родителей, которых уже иногда и нет. И нам хочется быть лучше, добрее, особенно вот здесь, на природе.  

Александр Феклистов: «Я же – «мхатоид»

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