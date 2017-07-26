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«Я прожила всю жизнь, и столько воды не текло, как в этом году»: в Мозыре из-за аварии на водопроводе смыло асфальт

26.07.2017 - 20:35

Новости Беларуси. Мозырь местные жители называют полесской Швейцарией. Но живописная холмистая местность доставляет не только позитивные эмоции. Например, из-за обычного прорыва водопровода одна из улиц превратилась в реку: вместе с водой убежал и асфальт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Софья Шуляк на своей улице пережила не один ливень. Но техногенное наводнение ни с чем не сравнится.

Софья Шуляк, житель Мозыря:
Сколько я живу, это первый раз, чтобы так пострадал мой огород. Уголь, брикет намочились. Куры и сарай намочились. Я прожила всю жизнь, и столько воды не текло, как в этом году.

Вода пришла поздно вечером. Бойкий поток превратил тихую улочку в горную реку. Причина на то была серьезная: выше по улице случилась авария на магистральном трубопроводе.

Сергей Дылюк, заместитель председателя Мозырского райисполкома:
Авария действительно была серьезная. Потому что это магистральный трубопровод диаметром 300, который питает весь микрорайон. Службы сработали оперативно. Были подняты дополнительные усиления. Работали в ночное время по ликвидации этой аварии. Последствия утечки воды пришлись на улицу Гастелло, которая находится немножко ниже. Там дорога, конечно, и по срокам требует ремонта – проведена подсыпка инертными материалами. Сегодня транспортное движение по этой улице обеспечивается.

Инертные материалы – это лишь временное решение. Наводнение в очередной раз подтвердило это и обнажило проблему во всей красе.

Факты говорят сами за себя. Улицу действительно не оставляют без внимания. Вот он – старый асфальт, щебень и песок. Все то, что годами сыпалось на дорогу, теперь здесь – в конце улицы в глубоком овраге.

Грузовик щебня, который высыпали на дорогу – до первого ливня – уверен и Марат Лацута.

Марат Лацута, местный житель:
Каждый год, как идет ливень, все сюда. И весь материал, который недешево стоит, оказался во рву. Никому не нужно! А это будет продолжаться, покуда ливневку не положат, чтобы был стек воды.

На капитальные вложения в улицу Гастелло в местном бюджете денег пока нет, а поэтому временный выход – поддерживать на проезжей части шаткий баланс в перерывах между сильными ливнями.

«Я прожила всю жизнь, и столько воды не текло, как в этом году»: в Мозыре из-за аварии на водопроводе смыло асфальт

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