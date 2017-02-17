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Я счастлива, мы 10 лет ждали этого момента: почти 200 семей милиционеров получили квартиры в Боровой

17.02.2017 - 20:30

Новости Беларуси. Под Минском почти 200 семей получили ключи от собственных квартир. Счастливчиками стали сотрудники милиции.

Это уже третья новостройка для правоохранителей в деревне Боровая.

Дом построили всего за 8 месяцев. Рядом возводятся и объекты инфраструктуры: магазин и детский сад. Последний, к слову, здесь ждут с нетерпением, ведь большинство жильцов – молодые семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маленький шаг через порог и большой скачок для всей семьи Криворот. Младшие начинают изучение новых квадратных метров с игры в прятки, потом на семейном совете вместе с родителями обсуждают важный вопрос: кому достанется самая большая комната.

Василий Криворот:
Маленький – зал, а большая – детская.

И пока на словах, но расставляют мебель в кухне.

Анна Криворот:
Большой стол, можно приглашать много гостей!

А первых из них даже ждать не пришлось: лучшие друзья семьи сегодня в новом статусе – соседи. Они тоже получили квартиру в этой новостройке.

Семейство Криворот о собственном жилье мечтали давно – до этого жили у родителей. Переезд назначили на июль. А момент, когда получали те самые, заветные ключи от квартиры, станет еще одним памятным событием.

Анна Криворот:
Я счастлива. Мы 10 лет ждали этого момента.

Так район в Боровой стал, пожалуй, самым безопасным местом под Минском – многоэтажка уже третий дом для милиционеров и своеобразный рекордсмен. Во-первых, на его строительство ушло всего-то 8 месяцев.

Да и цена рекордно низкая за счет энергосберегающих и качественных материалов.

Роман Грязных, генеральный директор домостроительного комбината:
Наружные стеновые панели, которые соответствуют по теплопроводности новым стандартам. Использованы не самые дорогие материалы, которые сегодня позволяют держать доступным этот квадратный метр.

А вот другая семья уже и мебель всю купила. Осталось только навести порядок и познакомить сына с его новой комнатой.

Андрей и Виктория Сабило:
Осталось привезти и расставить. Ну и остальные вопросы: школа, транспорт.

Юлия Матяш, СТВ:
17 февраля около 200 семей сегодня стали новоселами. Причем семей молодых. Средний возраст жильцов – 30 лет. К тому же скоро здесь обещают наладить всю инфраструктуру, в том числе построить детский сад. Он будет находиться буквально в двух шагах от нового дома.

Также вскоре здесь появится и магазин, и остановка общественного транспорта.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Я счастлив вдвойне, потому что когда сотрудник органов внутренних дел получает свое жилье, свою квартиру, я уверен: работать он будет еще лучше. Всегда понимая, что государство его семью не оставило один на один с жизненными проблемами. Мы и дальше будем продолжать, по мере возможности, решать вопросы строительства и заселения наших сотрудников.

Это 260 дом для сотрудников правоохранительных органов и своеобразный подарок к юбилею: 4 марта белорусская милиция отметит свой 100 День рождения.

Я счастлива, мы 10 лет ждали этого момента: под Минском почти 200 семей милиционеров получили квартиры

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