новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Я слышала, как люди звали на помощь где-то в районе 20-го этажа»: очевидец о пожаре в жилом доме Лондона

14.06.2017 - 11:13

Новости Великобритании. Крупный пожар на западе Лондона. Пламя охватило 27-этажный жилой дом. С огнем сражались две сотни пожарных, но тщетно. Здание превратилось в горящий факел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание началось на втором этаже и распространилось до крыши. Полиция выводила жильцов настолько быстро, что многие выбежали на улицу в одних пижамах. Ни документов, ни денег. Некоторые из оказавшихся в огненной ловушке людей, чтобы спастись, вили веревки из простыней и пытались по ним спуститься.

Очевидец:
Я слышала, как люди звали на помощь где-то в районе 20-го этажа, может с 19-го, они махали фонарем, чтобы привлечь внимание. Я не знаю, что с ними случилось, спаслись они или нет. Это был жуткий пожар, за всю свою жизнь такого не видела.

По предварительным данным, пострадали не менее 30 человек. Все они госпитализированы. Эвакуированных людей размещают в ближайшем христианском центре. Причины ЧП пока не называются. Стражи порядка до сих пор оттесняют жильцов от здания, опасаясь, что оно может обрушиться.

«Я слышала, как люди звали на помощь где-то в районе 20-го этажа»: очевидец о пожаре в жилом доме Лондона

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Это вопрос времени: жители лондонской многоэтажки могли сгореть 4 года назад
«Это было похоже на фильм ужасов»: что известно о лондонском пожаре к этому часу
«Это было похоже на фильм ужасов»: что известно о лондонском пожаре к этому часу
Жильцы выбрасывали детей из окон: девять рассказов очевидцев пожара в лондонской высотке
В Бремене сгорел центр для размещения беженцев: пострадали около 37 человек
В Бремене сгорел центр для размещения беженцев: пострадали около 37 человек
Взрыв на фабрике фейерверков в Индии: есть жертвы
Взрыв на фабрике фейерверков в Индии: есть жертвы
Пожар в ЮАР: с популярного курорта массово эвакуируют людей
Пожар в ЮАР: с популярного курорта массово эвакуируют людей
Деревянный костел XVIII века сгорел под Островцом
Костел XVIII века сгорел под Островцом
Под Киевом горели склады площадью полторы тысячи квадратных метров
Под Киевом горели склады площадью полторы тысячи квадратных метров
Все новости по теме Пожар
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru