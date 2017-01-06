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Я снова в деле: возвращение Дарьи Домрачевой в большой спорт

06.01.2017 - 16:54

«Я снова в деле», – заявила Дарья Домрачева за сутки до возвращения в большой спорт. 6 января для поклонников биатлона обещает стать знаковым днем. Возвращение Даши после полуторогодичного перерыва и рождения дочери (подробности).

В телеинтервью Международному союзу биатлонистов белоруска рассказала, что невероятно счастлива и, судя по настроению, готова к новым победам.

«Всегда такая милая Даша Домрачева». Так в телеинтервью представил нашу спортсменку союз биатлонистов.

Дарья Домрачева (в телеинтервью сайту Международного союза биатлонистов):
Я стала мамой, многое произошло со мной за последний год. Потрясающие чувства испытываешь, будучи мамой. Это просто невероятно, когда возвращаешься с тренировки и видишь улыбку дочери. Вся усталость сразу же уходит. Это лучшая релаксация.

В Германии вместе с мамой находится и дочь Ксения.

Пока родители будут сражаться за медали, за малышкой будет присматривать бабушка.

Поклонники прославленной спортсменки подсчитали: 98 дней – именно столько прошло с момента рождения дочери до возращения Домрачевой в спорт. Дарья подчеркивает: понимает, что это будет испытанием.

Дарья Домрачева:
Конечно, это будет испытанием. Гораздо легче путешествовать одной и думать только о себе. Но теперь я несу ответственность за маленького человека и должна все планировать с умом, думать над каждым шагом дважды. Хорошо, что мне помогают – когда я на тренировках, мой ребенок в надежных руках. В Оберхоф приехала моя мама, на следующем этапе Кубка мира приедет няня.

Букмекеры считают Домрачеву четвертой в списке вероятных победителей спринта в Оберхофе.

Дарья Домрачева

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