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«Я тоже здесь снимался»: телегид «Антенна-Телесемь» вспоминает лучшие роли Алексея Баталова

22.06.2017 - 13:46

Ранним утром принято пить кофе и листать прессу. Что можно будет прочитать на страницах свежей периодики, узнаем у нашей гостьи. Журналист телегида «Антенна-Телесемь» Ирина Юдина в студии хорошего настроения. Доброе утро!

Сегодня День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Какие материалы в ваших изданиях посвящены теме начала войны?

Ирина Юдина, журналист телегида «Антенна-Телесемь»:
Номер насыщенный, в одном из материалов мы прощаемся с актером Алексеем Баталовым. Как мы все помним, одна из его главных ролей, которой он вошел в историю кино, – это фильм «Летят журавли». Интересная деталь, которую рассказывает журналисту кинорежиссёр Юрий Грымов о своей работе и общении с Баталовым. Когда они работали над фильмом «Казус Кукоцкого», Грымов решил взять автограф у Баталова. Он раздобыл афишу фильма «летят журавли» и попросил Баталова расписаться. Баталов написал: «Я тоже здесь снимался».

Подробнее  – в видеоинформации.

«Я тоже здесь снимался»: телегид «Антенна-Телесемь» вспоминает лучшие роли Алексея Баталова

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