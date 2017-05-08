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«Я, условно, в гараже вырос» и «А я возле речки в сарае». Девятовский и Богданович о первых тренировках

08.05.2017 - 19:43

Новости Беларуси. Знаменитые белорусские спортсмены во время ток-шоу «Что происходит» рассказали о том, где и как начинали заниматься.

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, призёр Олимпийских Игр (Пекин, 2008):
Я сам, условно, в гараже вырос, и это не помешало стать, скажем так, атлетом мирового уровня. Это очень важно – современная инфраструктура. Родители, конечно, выбирают, куда отдать, чтоб это было престижно, красиво.

Но вот эта любовь тренера, которая может зажечь глаза – она является основой.

Александр Богданович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, чемпион Олимпийских Игр (Пекин, 2008), призёр Олимпийских Игр (Лондон, 2012), чемпион мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ6
Вот Вадим говорит: «В гараже», – а я в доме, возле речки в сарае.

А в Вашей ситуации тренер сыграл главную роль?

Александр Богданович:
Да, тренер. Благодаря только ему. Потому что я очень много раз заканчивал спорт, но его убеждения и уверенность в том, что я покажу хороший результат, дало толчок мне ещё раз начать заниматься.  

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