«Я вас люблю. Обожаю»: председатель жюри конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» – белорусу Егору Шаранкову

Новости Беларуси. Меж тем, нашего Егора Шаранкова на улицах Витебска уже узнавали гости со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он принимал комплименты от француза, от болгарской певицы и председателя жюри.
Йорданка Христова, заслуженная артистка Болгарии, председатель жюри международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017»:
Я вас люблю. Обожаю.
Егор Шаранков, финалист международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017»:
Я смог получить максимальные оценки среди всех участников и я рад, что белорусские зрители и зрители в зале признали меня достойным вот этой награды.
И тому, что жюри тоже заметили меня.