«Я вас люблю. Обожаю»: председатель жюри конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» – белорусу Егору Шаранкову

Новости Беларуси. Меж тем, нашего Егора Шаранкова на улицах Витебска уже узнавали гости со всего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он принимал комплименты от француза, от болгарской певицы и председателя жюри.

Йорданка Христова, заслуженная артистка Болгарии, председатель жюри международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017»:

Я вас люблю. Обожаю.

Егор Шаранков, финалист международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017»:

Я смог получить максимальные оценки среди всех участников и я рад, что белорусские зрители и зрители в зале признали меня достойным вот этой награды.