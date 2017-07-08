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Ядвига Поплавская читает предсмертное стихотворение Александра Тихановича

08.07.2017 - 21:20

Еще одна дата рождения еще одного талантливого человека современности – через несколько дней. 13 июля день рождения ушедшего от нас в начале года народного артиста Беларуси Александра Тихановича. Именитый дуэт Тиханович и Поплавская теперь может быть только в составе – Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович. Мать и дочь откровенно рассказали о своих мыслях и чувствах впервые после смерти Александра Тихановича в интервью программе «Простые вопросы». Она будет в эфире 13 июля на РТР-Беларусь. Сегодня – маленький фрагмент – предсмертное стихотворение народного артиста.

Ядвига Поплавская:
Два блокнотных листика. У Саши почерк был для человека гениального, очень похоже на врачебный рецепт. Я читаю, читаю, и  вдруг вижу, что и меня он здесь тоже вспомнил. Это было такое откровение, все, что лилось у него из души. Я попросила на студии, мне перепечатали.

Я смотрю в твои очи, Господи,
И бессонные ночи, Господи,
Исчезают во мрак,
В невозвратную даль.
Как же дорого тот миг, Господи,
Чтоб увидеть твой лик, Господи,
И уходит кошмар,
Растворяя печаль, Господи.
Как же я заблуждался,
Сколько лет я прожил,
Блудным  сыном болтался
И не видел тебя,
Хотя рядом ты был, Господи.
Как же я благодарен тебе за опеку твою,
За такую жену, что вернула меня
И открыла глаза, чтоб увидеть иной мир,
Тобою ниспосланный, Господи.
Если можешь, прости,
Отпусти мне грехи многочисленные.
Знаю, просьба моя не заслужена.
Покаянья прошу у обиженных
И прощенья твоего, Господи,
Чтоб увидеть твой лик, Господи,
На коленях стою,
Я прощенья прошу, Господи.

Когда я прочитала, думаю, Боже мой, какая глубина души у моего Саши.

Ядвига Поплавская читает предсмертное стихотворение Александра Тихановича

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