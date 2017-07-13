новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Ядвига Поплавская: «На сегодняшний день мне абсолютно всё равно. Спасибо за это Ханку»

13.07.2017 - 23:30

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси, и Анастасия Тиханович, певица, продюсер, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ядя, а почему так получилось, что, в отличие от других, скажем, именитых белорусских артистов, даже, может быть, не таких знаменитых, как вы с Александром Григорьевичем были, вы как-то не являетесь олицетворением такого, скажем, богатства и финансового успеха?

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:
Вы знаете, такая тема… Не хочется даже в какой-то степени обсуждать, потому что кто-то не поймёт и скажет: «Ай…» Хотя, мне сейчас, знаете, кто-то скажет, кто-то не скажет – на сегодняшний день мне абсолютно всё равно.

И я такая довольная. Спасибо за это Ханку.

Ведь самое главное в нашей жизни – мы же не одни живём, вокруг нас люди. А люди для нас – на первом плане. Мы – артисты. Зритель – это та часть нашей жизни, нас самих, которой мы отдаём всё то, что нам подарил Господь.   

Ядвига Поплавская: «В реальной жизни мы даже не успели наговориться. Мы так и не жили друг для друга»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ядвига Поплавская: «В реальной жизни мы даже не успели наговориться. Мы так и не жили друг для друга»
Ядвига Поплавская: «Люди просто требуют от меня продолжения, сердце успокаиваю работой в студии»
Всегда на них смотрела, и хотелось понять феномен народной любви: Анастасия Тиханович о родителях
Анастасия Тиханович об отце: «В своей жизни он пережил и глубокое предательство, и огромную любовь»
«Он был человеком очень полярным – взрывным был, и Психановичем, и Тихановичем»
Ядвига Поплавская: «На самом деле, я жила для того, чтобы он поднялся»
Поплавская о Тихановиче: «Я ему давала возможность жить так, как он хотел»
Ядвига Поплавская: «У меня нет ещё ощущения того, что Саши нет рядом. Вот, он уехал куда-то…»
Все новости по теме Ушел из жизни Александр Тиханович
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru