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Ядвига Поплавская о конфликте: Дай Бог, чтобы все это устаканилось, и чтобы опять эти песни звучали

30.04.2017 - 14:13

Новости Беларуси. Скандала такого масштаба белорусская эстрада не помнит давно. С 26 апреля 2017 года композитор Эдуард Ханок запретил Ядвиге Поплавской и Анатолию Ярмоленко исполнять песни, автором которых он является.

За десятилетия эти композиции («Малиновки заслышав голосок», «Я у бабушки живу», «Завіруха», «Счастливый случай», «Вы шумiце, бярозы») стали всенародно любимыми хитами. Их любит и слушает ни одно поколение.

По словам народного артиста Беларуси, шлягеры исполнялись и исполняются безвозмездно. 

Если конфликт не будет урегулирован мирным путем, композитор намерен обращаться в суд.

Ядвига Константиновна, комментируя ситуацию нашему телеканалу, отметила: «есть законы, есть еще и чисто человеческий фактор». И человеческий фактор, по ее мнению, должен стать определяющим. 

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:
Есть законы, есть ещё и чисто человеческий фактор. Это мне кажется самое важное. Может быть, это какой-то порыв недовольства у Эдика чем-то. Дай бог, чтобы все это, как говорится, устаканилось и чтобы опять эти песни звучали.   

С позицией Эдуарда Ханка можно познакомиться здесь.

Ядвига Поплавская

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