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Ян Маерс: «Мы, белорусы, боимся любить себя»

04.07.2017 - 20:21

Новости Беларуси. О понятии патриотизма говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Ян Маерс, певец, телеведущий, автор песен:
Мы сейчас говорим правильные вещи: про любовь к Родине, про любовь к истории. Но, мне кажется, мы зерно само не видим. Патриотизм – это умение любить себя в этих условиях, в условиях этой страны. И, мне кажется, вот это – проблема, из-за которой мы не знаем наших современных композиторов.

Из-за которой мы говорим Диме Колдуну, пока он не появится на «Первом канале»: «Ой, ну, Дима, ну что ты ходишь туда-сюда».

А вот он появился на «Фабрике звёзд» и: «Дима Колдун!», – кто-то одобрил. Мы, белорусы, боимся любить себя. 

«Что происходит»: мода на патриотизм?

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