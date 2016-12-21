новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Янтарная лихорадка: каким путем камни незаконно попадают в Беларусь

21.12.2016 - 09:23

Новости Беларуси. Сразу два случая незаконного ввоза янтаря были вскрыты на Брестчине. Один из них прямо в пункте таможенного оформления «Варшавский мост». Незадекларированную партию нашли у белоруса, направлявшегося из Польши.

Маршрут ценного камня и вызвал у таможенников удивление. Чаще всего янтарь отправляют в обратном направлении. За последние же несколько лет это первый случай, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сергей Линкевич, начальник отдела таможенных расследований Брестской таможни:
После выезда из зеленого канала транспортное средство было приостановлено и направлено в бокс углубленного досмотра. В ходе осмотра в личных вещах гражданина был обнаружен пакет, в котором было 450 камней.

Еще одна, намного более крупная партия общим весом 63 килограмма, была найдена в Кобринском районе вблизи деревни Дивин. Нарушители пытались переместить два мешка с камнем из Украины на территорию Беларуси.

Свой груз, предварительно оцененный в 30 тысяч долларов, им пришлось оставить прямо в лесу. Задержать контрабандистов пока не удалось.

Янтарная лихорадка: каким путем камни незаконно попадают в Беларусь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Видео с польской таможни: три цистерны нелегальных сигарет на 2200 тысяч долларов
Видео с польской таможни: три цистерны нелегальных сигарет из Беларуси на 2200 тысяч долларов
Более 700 пачек сигарет на сумму около $2 млн задержали польские таможенники в «Кузнице»
Более 700 пачек сигарет на сумму около $2 млн задержали польские таможенники в «Кузнице»
Фрукты
Пять фур с санкционными овощами и фруктами на сумму около 117 тысяч рублей задержали витебские таможенники
Минские таможенники обнаружили в посылке из Дании 20 кг религиозной литературы общей стоимостью 9 тысяч рублей
Минские таможенники обнаружили в посылке из Дании 20 кг религиозной литературы общей стоимостью 9 тысяч рублей
Монеты
Раритетные монеты вместо косметики: минчанин пытался отправить посылку с ценным грузом в Швецию
Александр Иванов, заместитель начальника управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и городу Минску
Партия несанкционированных продуктов для приготовления блюд японской кухни изъята в одном из гаражей Минска
В Бобруйске у безработного жителя нашли тайник с 10,5 тысячами литров алкоголя
В Бобруйске у безработного жителя нашли тайник с 10,5 тысячами литров алкоголя
янтарь в пепельницах с окурками
Контрабандный янтарь: брестская таможня пресекла попытку вывоза камней за рубеж
Все новости по теме Контрабанда
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru