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Японию накрыл мощный тайфун: 80 тысяч человек должны эвакуироваться

23.10.2017 - 11:50

Новости Японии. В японской префектуре Фукусима объявлена экстренная эвакуация. Более 80 тысяч человек должны покинуть свои дома во избежание возможных трагических последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местная река может в любой момент выйти из берегов из-за мощного тайфуна, обрушившегося 22 октября на Страну восходящего солнца. Под основным ударом оказались остров Хонсю и Токио. Известно уже о 5 погибших и почти 100 пострадавших. По сообщениям синоптиков, скорость ветра при порывах достигала 45 м/с.

Японию накрыл мощный тайфун: 80 тысяч человек должны эвакуироваться
В Японии бушует мощный тайфун
Фото. В Японии бушует мощный тайфун
В Японии бушует мощный тайфун
Фото. В Японии бушует мощный тайфун
В Японии бушует мощный тайфун
Фото. В Японии бушует мощный тайфун
В Японии бушует мощный тайфун
Фото. В Японии бушует мощный тайфун
В Японии бушует мощный тайфун
Фото. В Японии бушует мощный тайфун

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