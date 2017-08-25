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Японский массаж: внешнее омоложение и средство внутреннего самовосстановления

25.08.2017 - 12:50

«Время обмануть нельзя, но попробовать стоит» - такому принципу следуют женщины восточной культуры. И чаще всего им удаётся обхитрить человеческую природу. Вспомнить даже 48-летнюю японскую модель Масако Мизутани, о которой однажды заговорил весь мир. В возрасте «за 40» мама двоих детей выглядит юной девушкой. Основным «виновником» своей молодости она называет тщательный уход за кожей лица! Что ж, пора брать пример! И начнём с традиционного японского массажа.

Массаж затрагивает кости, мышцы, соединительные ткани и кожу. Зона лимфоузлов обрабатывается бережно, остальные зоны – с усилием.

Точечное воздействие, которое называется техникой шиацу, работает также с биологически активными точками, которые связаны со всеми системами нашего организма. Поэтому японский массаж не только способ внешнего омоложения, но и средство внутреннего самовосстановления. Недаром в культуре Востока массажные традиции передаются из поколения в поколения с добавлением новых инструментов красоты.

Радовать кожу лица японскими массажами можно и в домашних условиях. Но прежде чем приступать к поглаживаниям, прежде всего, ознакомьтесь с анатомией лица. Определите свой тип кожи и учитывайте его при выборе косметического масла. Не применяйте подсолнечное или оливковое, в качестве массажных они образуют плёнку и закупоривают поры.

Массируйте очищенную кожу 2-3 раза в неделю по 5 минут в день – и оставите позади целые год.

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