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Яркие салюты и грандиозные лазерные шоу: как в мире отметили Новый год

01.01.2018 - 16:42

Новости мира. Праздничные салюты взмыли над Гаваями, Таити и Самоа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В большинстве стран не отступили от праздничных традиций. Французы собрались на Елисейских полях, где их ждал светомузыкальный спектакль у Триумфальной арки.

Гостей и жителей Соединенного королевства о завершении 2017-го неизменно оповестил Биг-Бен, после чего с Лондонского ока запустили красочный салют.

По случаю торжеств осветилось огнями и небо Берлина.

8000 тонн фейерверков запустили в австралийском Сиднее. Для города 12-минутное шоу стало самым крупным в истории.

А вот в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов даже установили рекорд: вместо тысяч залпов жители и туристы наблюдали у башни Бурдж-Халифа грандиозное лазерное шоу.

Яркие салюты и грандиозные лазерные шоу: как в мире отметили Новый год

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