Ярмарка вакансий в Гомеле. 24 марта предприятия искали квалифицированных швей

Новости Беларуси. На ярмарке вакансий в Гомеле предприятия 24 марта искали квалифицированных швей. Оказывается, для областного центра работники этой профессии – настоящий дефицит. Интересно, что на ярмарке количество мужчин превышало количество женщин.

Работодатели ориентируются на среднюю зарплату по городу – сегодня это порядка 700 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Белобородько, начальник отдела управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома:

В городе достаточно много вакансий по профессии швея, которые заявлены предприятиями. Поэтому мы выбрали все предприятия, которые заявляли данную вакансию. Было порядка 8 предприятий. Но помимо швей были и другие вакансии. Некоторые люди нашли себе работу.