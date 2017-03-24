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Ярмарка вакансий в Гомеле. 24 марта предприятия искали квалифицированных швей

24.03.2017 - 16:35

Новости Беларуси. На ярмарке вакансий в Гомеле предприятия 24 марта искали квалифицированных швей. Оказывается, для областного центра работники этой профессии – настоящий дефицит. Интересно, что на ярмарке количество мужчин превышало количество женщин.

Работодатели ориентируются на среднюю зарплату по городу – сегодня это порядка 700 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Белобородько, начальник отдела управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома:
В городе достаточно много вакансий по профессии швея, которые заявлены предприятиями. Поэтому мы выбрали все предприятия, которые заявляли данную вакансию. Было порядка 8 предприятий. Но помимо швей были и другие вакансии. Некоторые люди нашли себе работу.

Ярмарка вакансии в Гомеле. 24 марта предприятия искали квалифицированных швей

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