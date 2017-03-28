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Ярмарка вакансий в Могилеве. Жителям города предложили более 200 вакансий в сфере торговли и общепита

28.03.2017 - 16:14

Новости Беларуси. Более 200 вакансий в сфере торговли и общественного питания предложили 28 марта жителям Могилева. Желающих трудоустроиться оказалось немало. Поэтому соискателей отбирали почти на конкурсной основе. Только за первый час ярмарки вакансий собеседование прошли несколько десятков человек.

Марина Снытко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома:
Ярмарка представлена порядка 20 организациями города. Представлены более 200 вакансий. Это официанты, бармены, повара, кухонные рабочие и другие специальности.

В эти дни ярмарки вакансий проходят во всех регионах страны. Причем зачастую здесь предлагают не только рабочее место, но и возможность пройти переобучение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярмарка вакансий в Могилеве. Жителям города предложили более 200 вакансий в сфере торговли и общепита

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