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Ярмарка вакансий в Витебске. Горожанам предложили более 400 вакансий в самых разных сферах

06.04.2017 - 07:39

Новости Беларуси. От парикмахера до начальника отдела. Более 400 вакансий в самых разных сферах предложили жителям Витебска. Желающих трудоустроиться оказалось немало. Только в первые часы работы ярмарки вакансий собеседование прошли свыше полутысячи человек. Каждый соискатель смог пообщаться сразу с несколькими работодателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тимофей Клюко, житель Витебска:
После колледжа вакансий не было. Встал на биржу. Пару месяцев на бирже труда побыл, а потом мне сказали, что ярмарка будет в Витебске по трудоустройству. Пришел, сразу предложили, даже без очереди. Счастлив. Техник-строитель. Дорожное строительство у меня идет. Буду строить, помогать.

Евгений Мешков, заместитель директора предприятия по производству тракторных запасных частей:
На сегодняшний день мы готовы предложить нашим гражданам Витебска такие специальности как слесарь по металлорезанию, зарплата – от 400 рублей, оператор станков с програмным управлением – от 800 рублей. У нас закуплено порядка пяти новых единиц оборудования, поэтому нам требуются высококвалифицированные, профессиональные, а самое главное – желающие работать люди.

Ярмарка вакансий в Витебске. Горожанам предложили более 400 вакансий в самых разных сферах

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