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Ярмоленко с новорождённым внуком, Дария на МКАД в окружении салютов: артисты рассказали о лучшей новогодней ночи

02.01.2018 - 20:46

Новости Беларуси. Ночь с 31 декабря на 1 января – это ожидание чуда и повод встретиться с самыми близкими людьми. А вот для артистов эта ночь почти всегда – время работы. Но, тем не менее, остаётся волшебной. Корреспонденты программы «Большой завтрак» узнали у артистов, какую новогоднюю ночь в их жизни они считают самой лучшей?

Ольга Рыжикова и Тео:
– У нас первый совместный Новый год.

– И оливье от Ольги впервые попробовал – замечательно, вкусно.


Марк Войтко, солист группы «Proвокация»:
Так как у меня мама долго жила за границей, самый лучший Новый год у меня был в 2010 году, когда она решила вернуться домой.

И мы собрались всей семьёй за праздничным столом в моём родном городе Молодечно.


Валерий Скорожонок, солист ансамбля «Песняры»:
Самый был Новый год классный, когда я ещё не работал на профессиональной эстраде. И был в эту ночь, с 31-ого на 1-ое, Дедом Морозом. Я с этим костюмом не расставался, даже шёл пешком через весь город домой.

И проснулся тоже в этом костюме.


Дария, певица:
Самый лучший Новый год в моей жизни – это, когда мы с моим будущим мужем ехали по МКАД в Минске.

Это было ровно в 12 ночи.

И по обе стороны от дороги мы могли наблюдать роскошнейший новогодний салют.
Артём Солодуха, солист группы «Proвокация»:
Когда мы образовались, 3 года назад? Самый лучший Новый год – 2015 года.

Потому что нам предложили работать в «Proвокации».

И это было самым запоминающимся событием в 2015 году.
Иван Вабищевич, певец:
Когда уже своей молодой семьёй, наконец-то, не работая в новогоднюю ночь, я отметил Новый год именно с семьёй.

С маленькой дочкой, с женой.

И как радовалась дочка каждому подарку, которые она постепенно находила под ёлкой – на протяжении вечера, ночи.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Это – 1999 год. 27 декабря, в канун, Алеся родила своего первого сына – Ярмоленко Анатоль-младший. И мы его забрали 31-го, и встречали вместе Новый год в квартире уже с новым гражданином нашей Беларуси.

И он проснулся в 12 часов, что характерно.

И нам было приятно, что он… Мы его покормили, посадили за стол. И, в общем-то, он встречал с нами этот Новый год. Вот такой Новый год запомнился надолго всем. 

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