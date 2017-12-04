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Ярослав Романчук: «Задним числом влепили ему субсидиарку. У него зарплата была 500 долларов, ему дали 5 миллионов»

04.12.2017 - 18:31

Новости Беларуси. Эксперт рассказал историю брестского работника во время ток-шоу «Что происходит».

Ярослав Романчук, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, член совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:
Есть такой пример. Человек работал наёмным работником на одном предприятии в Брестской СЭЗ. Его уволили, потом задним числом влепили ему субсидиарку. У него зарплата была 500 долларов, ему дали 5 миллионов долларов. Разорили его. Он говорит: «Я думал руки на себя наложить».

Бизнес в Беларуси: «Что происходит»

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