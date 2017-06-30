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Ясли-сад с бассейном открылся во Фрунзенском районе Минска

30.06.2017 - 15:16

Новости Беларуси. Все для юных непосед. Ясли-сад с бассейном и уютными помещениям открылся во Фрунзенском районе столицы. Он рассчитан на 10 групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оценить комфорт игровых комнат, а также современные физкультурный и музыкальный залы смогут 190 маленьких воспитанников. Здесь малышей будут не только готовить к школе и поддерживать здоровье. На специальной площадке детей будут обучать правилам дорожного движения.

Игорь Юркевич, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Инфраструктура района меняется, развивается. Рядом находится поликлиника, школа, стадион, детский сад. Есть всё для гармоничного развития ребенка, личности.

Целый ряд объектов социальной направленности по-прежнему строится, развивается практически в каждом районе города. И это самое главное: город живет, город развивается.

С октября 2017 года в детском саду планируют организовать развивающие физкультурно-оздоровительные занятия не только для воспитанников. А с января 2018 года в планах открыть пункт для обучения малышей с нарушениями речи.

Ясли-сад с бассейном открылся во Фрунзенском районе Минска
Ясли-сад с бассейном во Фрунзенском районе Минска
Фото. Ясли-сад с бассейном во Фрунзенском районе Минска
Ясли-сад с бассейном во Фрунзенском районе Минска
Фото. Ясли-сад с бассейном во Фрунзенском районе Минска
Ясли-сад с бассейном во Фрунзенском районе Минска
Фото. Ясли-сад с бассейном во Фрунзенском районе Минска
Ясли-сад с бассейном во Фрунзенском районе Минска
Фото. Ясли-сад с бассейном во Фрунзенском районе Минска
Ясли-сад с бассейном во Фрунзенском районе Минска
Фото. Ясли-сад с бассейном во Фрунзенском районе Минска
Ясли-сад с бассейном во Фрунзенском районе Минска
Фото. Ясли-сад с бассейном во Фрунзенском районе Минска
Ясли-сад с бассейном во Фрунзенском районе Минска
Фото. Ясли-сад с бассейном во Фрунзенском районе Минска

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