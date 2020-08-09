Явка избирателей на президентских выборах на 10:00 составила 45,33%
Новости Беларуси. Явка избирателей на президентских выборах на 10.00 составила 45,33%.
По информации БЕЛТА, об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.
В Брестской области на избирательные участки пришли 40,49% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской – 45,28%, Гомельской – 57,82%, Гродненской – 42,47%.
В Минской области проголосовали 43,79% избирателей, Могилевской - 53,87%, Минске – 36,08%.
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Новости Беларуси. Участие в выборах принимает и действующий глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства традиционно принял участие в голосовании на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. У нас есть возможность показать кадры оттуда.
Прибытия главы государства ждали на избирательном участке и многочисленные журналисты. Президент пообщался с прессой. Обо всех деталях разговора – в наших следующих выпусках.