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Йога в гамаке: как вылечить спину, обрести ясность ума и помолодеть без похода к косметологу?

10.11.2017 - 14:44

В гамаке можно не только расслабиться, но и провести в нем интенсивную тренировку. Сейчас мы это и сделаем.Но прежде приступим к разминке.

Чтобы тело подготовилось к дальнейшей работе, и риск получить травму был минимальным, следует хорошенько размяться. Но с использованием гамака, подвешенного к потолку. Вскоре с помощью этого эластичного атрибута придется парить в невесомости.

Йога в гамаках – это очень необычное направление фитнеса, в нем сочетаются позы йоги, упражнения пилатеса, элементы силовой нагрузки и акробатики. Для новичка такое разнообразие может показаться нереальным и невыполнимым.

Мы тоже решили рискнуть и попрактиковать занятия на высоте. Но это оказалось совсем непросто. Страх упасть или потянуть мышцы буквально парализовал силу воли. И пришлось сойти с дистанции, так и не дойдя до перевернутого асана. Оставалось лишь одно – часть тренировки с любопытством наблюдать со стороны за трюками в исполнении опытных приверженцев йоги.

Как выяснилось, заниматься  йогой в подвешенном состоянии очень полезно. Регулярные тренировки приводят в гармонию эндокринную, пищеварительную и даже репродуктивную системы организма. К тому же, улучшается функционирование мозга, нервной системы, усиливается работа легких и дыхательных путей.

А еще занятия йогой в гамаках способны частично заменить поход к косметологу. Ведь большинство упражнений выполняются вверх ногами, кровь активно приливает к лицу, и в результате заметен лифтинг-эффект.

Йога в гамаке дает ощущение полета. Когда раскачиваешься в полотне, тренируется не только вестибулярный аппарат, но и все тело приходит в тонус. А чувство невесомости и легкости после тренировки не покидает еще долгое время.

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