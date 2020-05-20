Ей молились короли, цари и патриархи. Жировичская икона Божьей Матери отмечает 550-летие
Новости Беларуси. В Жировичах 20 мая большой праздник. Одному из старейших центров православной веры Беларуси – местному монастырю – 500 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юбилей – 550-летие со дня явления – и у Жировичской иконы Божьей Матери. Ей молились короли, цари и патриархи. Еще в XVII веке люди сами записывали чудеса, которые с ними происходили после обращения к святыне. К празднику преобразились и местная обитель, и сам агрогородок: отремонтированы здания семинарии, у входа в монастырь появился памятник преподобномученику Серафиму Жировичскому.
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Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский:
Первоначально были отремонтированы здания семинарии. Сейчас уже к празднику почти завершены все работы по ремонту братского корпуса. Это считается самым древним зданием. По ремонту колокольни завершаются работы.
Празднование из-за эпидемиологической ситуации пройдет в камерной обстановке. Все службы организуют с соблюдением необходимых мер безопасности.
Состоялась месса в память о Иоанне Павле II. В Ватикане собор Святого Петра открыли для верующих
Новости Ватикана. В Ватикане Папа Франциск провел мессу в память о Иоанне Павле II по случаю 100-летия со дня его рождения. На утренней службе присутствовали около 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этой мессой глава Римско-католической церкви возобновил богослужения в соборе Святого Петра, который был закрыт для посещений с 10 марта.
Отметим, что Иоанн Павел II был канонизирован в 2014 году. В своей проповеди Папа Франциск выделил три главные характерные черты этого святого: молитву, близость к народу и любовь к справедливости.
Стоит добавить, что памятник Иоанну Павлу II установлен и в Беларуси – в Мядельском районе.