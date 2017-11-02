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Юбилейную марку с изображением Якуба Коласа выпустили к 135-летию песняра

02.11.2017 - 17:58

Новости Беларуси. В память о великом песняре. К 135-летию Якуба Коласа в Минске выпущена юбилейная марка с изображением народного поэта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония ее гашения продолжила череду праздничных торжеств, посвященных юбилейной дате. Художественной основой такого подарка стал портрет Коласа, написанный Михаилом Савицким. Тираж марки – 48 тысяч экземпляров. И скоро она поступит в почтовое обращение.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:
10 лет назад мы точно так же выпускали художественную марку, посвященную предыдущему юбилею. Конечно, технологически марки очень сильно отличаются – особенности тиснения, полиграфического исполнения самой марки. Это все технологии, которых 10 лет назад просто не было. В Беларуси такую марку напечатать было невозможно. Сегодня это уже стало обычным.

Мы рассчитываем, что эта марка, как и многие наши другие наши проекты, заслужит высокие оценки на международных конкурсах.

Писатель, поэт, переводчик. Книги Коласа и сегодня издаются немалыми тиражами. Его творчеством интересуются за рубежом. Так, в скором времени одну из книг белорусского песняра переведут на персидский язык. А на туристической карте Вильнюса появится экскурсионный маршрут «Тропа Коласа».

Юбилейную марку с изображением Якуба Коласа выпустили к 135-летию песняра

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