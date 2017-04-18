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Юморист Вашуков: «Коммунисты больше любят сатиру, чем все остальные наши партии»

18.04.2017 - 21:50

Михаил Вашуков, заслуженный артист Российской Федерации, куплетист, юморист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым

Видел в Youtube уникальное событие – под крылом Коммунистической партии Российской Федерации. В зале сидит Геннадий Зюганов и Вы, апеллируя к нему, тоже читаете какие-то куплеты. Я подумал, что это – такой своеобразный мостик из лучших времён куплетов Советского Союза. И, всё-таки, жанр – советский.

Михаил Вашуков, заслуженный артист Российской Федерации, куплетист, юморист:
Дело в том, что я – член партии Коммунистической с 1982 года.

Нелёгкое время.

Михаил Вашуков:
Нелёгкое время. Но, потому что у нас раньше – если хочешь работать на эстраде или на концерте, обязательно должен быть либо кандидатом, либо членом партии. Было такое условие раньше.

Ну, а с Зюгановым мы в хороших отношениях, он часто приглашает нас на какие-то свои съезды, на какие-то свои заседания.

И мы выступаем, поём, потому что, как ни странно, коммунисты больше любят сатиру, чем все остальные наши партии.

Полностью интервью смотрите здесь

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