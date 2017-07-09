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ЮНЕСКО призвала Польшу прекратить вырубку деревьев в Беловежской пуще

09.07.2017 - 14:33

Новости Беларуси. ЮНЕСКО призвала Польшу прекратить вырубку деревьев в Беловежской пуще и принять миссию экспертов. Такое требование прозвучало во время заседания Комитета всемирного наследия в Кракове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, решение о вырубке на польской территории пущи приняли после нашествия жука-короеда. Местные специалисты решили, что это самый действенный способ борьбы с вредителем. Более того, министр окружающей среды Польши заявил, что необходимо и вовсе исключить пущу из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Но несмотря на подобные призывы местной власти, Польше все же придется отчитаться о состоянии Беловежской пущи на своей территории до конца 2018 года.

ЮНЕСКО призвала Польшу прекратить вырубку деревьев в Беловежской пуще

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