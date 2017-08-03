Юношеская сборная Беларуси по баскетболу потерпела третье подряд поражение на чемпионате Европы в дивизионе Б

Новости Беларуси. Юношеская сборная страны по баскетболу (возраст игроков не превышает 18 лет) потерпела третье подряд поражение на чемпионате Европы в дивизионе Б. В заключительном матче групповой стадии подопечные Сергея Шайковского совсем немного уступили хорватам – 67:73, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Прежде белорусов столь же минимально одолели венгры и исландцы, хотя на старте турнира наши парни смотрелись грозно, добившись викторий над Болгарией и Грузией. Теперь все, что остается юным белорусским баскетболистам, бороться за 17 место. В пятницу они встретятся со сверстниками из Албании.