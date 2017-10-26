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Юношеская сборная Беларуси по футболу завершила отборочный турнир к Чемпионату Европы 2018 года

26.10.2017 - 12:35

Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по футболу (ребята до 17 лет) завершила отборочный турнир к Чемпионату Европы 2018 года,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительной игре квалификации в Могилеве наши парни сражались со сверстниками из Казахстана и добились победы – 3:1. Хет-трик на счету Максима Капралева.

Впрочем, эта победа стала единственной для белорусов на турнире. Так что в следующем раунде евроотбора они не сыграют. Ранее, там же, в Могилеве, наши парни потерпели поражения от словенцев и французов.

Юношеская сборная Беларуси по футболу завершила отборочный турнир к Чемпионату Европы 2018 года

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