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«Юность» в погоне за очередным чемпионством: 26-й розыгрыш Экстралиги стартовал 6 сентября

07.09.2017 - 08:51

Новости Беларуси. 12 команд отправились в поход за главным трофеем чемпионата Беларуси по хоккею.

Национальное первенство сегодня начало свой 26-й розыгрыш, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» в погоне за очередным чемпионством: 26-й розыгрыш Экстралиги стартовал 6 сентября

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