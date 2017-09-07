«Юность» в погоне за очередным чемпионством: 26-й розыгрыш Экстралиги стартовал 6 сентября

Новости Беларуси. 12 команд отправились в поход за главным трофеем чемпионата Беларуси по хоккею.
Национальное первенство сегодня начало свой 26-й розыгрыш, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 12 команд отправились в поход за главным трофеем чемпионата Беларуси по хоккею.
Национальное первенство сегодня начало свой 26-й розыгрыш, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
|Наконец-то победа: ХК «Динамо-Минск» впервые заработал три очка в новом сезоне чемпионата КХЛ
|Уже не удивляет: ХК «Динамо-Минск» поражениями продолжает выступление в чемпионате КХЛ
|«Динамо-Минск», худшая команда очередного сезона КХЛ, 4 сентября сразится с «Северсталью»
|Без вкуса побед: минское «Динамо» продолжает раздавать очки соперникам в чемпионате КХЛ
|«Неман» и во втором матче уступил «Цугу» в рамках хоккейной Лиги чемпионов
|Худший старт в истории: минское «Динамо» продолжает сезон КХЛ поражениями
|Поражения и лишь одно очко: ХК «Динамо-Минск» завершило домашнюю серию очередного чемпионата КХЛ
|«Грубые ошибки из ничего»: «Неман» в рамках хоккейной Лиги чемпионов упустил победу над «Цугом» из Швейцарии