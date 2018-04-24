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Юные чемпионы. Как развивалось дзюдо в Беларуси? С какого возраста можно заниматься дзюдо?

24.04.2018 - 09:53

Как развивалось дзюдо в Беларуси? С какого возраста можно заниматься дзюдо? В каком году в дзюдо начали заниматься женщины? 

Подробности – в видеоматериале.  

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