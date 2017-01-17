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Юные изобретатели Беларуси Вадим Бобков и Евгений Шаповал

17.01.2017 - 13:53

Может ли маленький человек изобрести что-тио значимое? Безусловно, да. Неспроста 17 янываря во всём мире отмечают День детских изобретений. Как оказалось, Беларусь тоже полнится талантливой молодёжью. 16-летний Вадим Бобков с усердием трудится над созданием робота, который будет будет тушить пожары на глубине.

Вадим создаёт проект в масштабе 1х14. Его техническая новизна заключается в работе без участия человека. Датчики температуры позволят распознавать очаг возгорания и тушить глубинный пожар.

А вот Евгений Шаповал своего робота уже доделал и даже стал финалистом городского конкурса «100 идей для Беларуси». Небольшая чудо-машинка ничто иное как металлоискатель, который в будущем может стать верным помощником для спасателей, сапёров и пожарных.

Одна из главных достоинств Жениного изобретения – мобильный, благодаря которому робот может проникать под любые завалы.

Женя начал заниматься этим роботом ещё в сентябре прошлого года и уже через 3,5 месяца машина была готова. В планах –масса идей по усовершенствованию изобретения.

Радует, что большинство изобретений юных белорусов направлено на благо общества.

Безусловно, успехи детей во многом зависит от внимательного отношения родителей. Помогайте своему ребёнку развивать талант с самых ранних лет, и быть может, ваше чадо принесёт пользу всему человечеству.

Евгений Шаповал
Вадим Бобков
Фото. Вадим Бобков

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