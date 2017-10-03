новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Юрий Башмет: «Для меня, чем строже исполняют пианисты музыку Шопена, тем лучше»

03.10.2017 - 22:20

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы часто в интервью рассказываете, что два произведения произвели на Вас колоссальное впечатление, когда Вы только начинали заниматься музыкой. Симфония №6 Чайковского и концерт №2 Рахманинова. И Вы подобрали эти слова: «Это трагично и красиво». Допустимо ли, что кто-то увидит в этом не трагичность, а, допустим, что-то возвышенное, возвеличивающее?

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР:
Конечно.

И это допустимо прочтение?

Юрий Башмет:
Да, безусловно. Это всё зависит от дистанции и вкуса исполнителя. Дистанция – можно переживать от первого лица, а можно говорить о трагедии всего человечества, с точки зрения уже философии.

И тогда дистанция может работать в плюс.

Например, чем строже, для меня, исполняют пианисты музыку Шопена, тем лучше. По моему вкусу. Потому что одна фраза может быть сыграна гениально. Но, если следующая так же расплывается, то это становится слишком сладко. 

Юрий Башмет: «Умение уйти от самообмана» – это выражение для меня в десятку

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Кто подарил Башмету украшение с Георгием Победоносцем?
Юрий Башмет о сравнениях с героем романа Орлова: «А я не хотел быть Даниловым, я хотел быть Башметом»
Юрий Башмет: «Связь есть с высшим разумом, конечно. Иногда к этому приближаешься очень близко – становится и приятно, и жутковато»
Юрий Башмет: «The Beatles очень приблизились к классической музыке в этих шедеврах»
Юрий Башмет: «Минск – один из первых городов, который поверил в то, что альт может быть сольным инструментом»
«Очень много будет концертов интересных»: Ростислав Кример о Международном фестивале Юрия Башмета
«Очень много будет концертов интересных»: Ростислав Кример о Международном фестивале Юрия Башмета
«Публика становится моложе»: Международный фестиваль Юрия Башмета открылся в Минске 27 сентября
«Публика становится моложе»: Международный фестиваль Юрия Башмета открылся в Минске 27 сентября
Ростислав Кример
Музыка, живопись, поэзия, танец: XII Международный фестиваль Юрия Башмета откроется 27 сентября
Все новости по теме Международный фестиваль Юрия Башмета
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru