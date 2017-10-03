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Юрий Башмет: «Минск – один из первых городов, который поверил в то, что альт может быть сольным инструментом»

03.10.2017 - 22:20

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

Исходя из того, что Вы дня два в месяц бываете дома, у Вас постоянные гастроли, вы, наверное, не успеваете посмотреть никакой город, в том числе, Минск. Только зал запоминаете?

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР:
Меня по жизни многое связывает с Минском.

И я, в своё время, успел узнать город, и погулять.

Но тут очень много происходит: и новые здания появились –  но это я только из окна автомобиля вижу. А так, по связям, очень много. Я играл с пианисткой, которой теперь нет уже, к сожалению – она из Минска. И даже ко мне попала, в своё время, скрипка её отца.

Так что, у Вас свои воспоминания?

Юрий Башмет:
Да. И, вообще, Минск – филармония была… Это – один из первых настоящих городов, который поверил в то, что альт может быть сольным инструментом. И я приезжал. Это для меня очень ценно.   

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