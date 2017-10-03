новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Юрий Башмет: «Связь есть с высшим разумом, конечно. Иногда к этому приближаешься очень близко – становится и приятно, и жутковато»

03.10.2017 - 22:20

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Ваше трактование природы таланта – это, всё-таки, что-то врождённое? Или это – судьба, окружение, гены?

Юрий Башмет, альтист, дирижёр, народный артист СССР:
Всё вместе. Это и тщеславие тоже. Это, прежде всего, трудолюбие. Это, вообще, желание.

Понимаете, вот главное, чтобы оно не заснуло в молодом человеке.

Ничего божественного Вы не примешиваете сюда? Или дьявольского?

Юрий Башмет:
Нет, какая-то связь есть с высшим разумом, конечно. Безусловно. И иногда к этому приближаешься очень близко – становится и приятно, и жутковато. 

Юрий Башмет: «Умение уйти от самообмана» – это выражение для меня в десятку

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Юрий Башмет о сравнениях с героем романа Орлова: «А я не хотел быть Даниловым, я хотел быть Башметом»
Юрий Башмет: «The Beatles очень приблизились к классической музыке в этих шедеврах»
Юрий Башмет: «Для меня, чем строже исполняют пианисты музыку Шопена, тем лучше»
Юрий Башмет: «Минск – один из первых городов, который поверил в то, что альт может быть сольным инструментом»
«Очень много будет концертов интересных»: Ростислав Кример о Международном фестивале Юрия Башмета
«Очень много будет концертов интересных»: Ростислав Кример о Международном фестивале Юрия Башмета
«Публика становится моложе»: Международный фестиваль Юрия Башмета открылся в Минске 27 сентября
«Публика становится моложе»: Международный фестиваль Юрия Башмета открылся в Минске 27 сентября
Ростислав Кример
Музыка, живопись, поэзия, танец: XII Международный фестиваль Юрия Башмета откроется 27 сентября
Юрий Башмет
XII Международный фестиваль Юрия Башмета начнётся в Минске 27 сентября
Все новости по теме Международный фестиваль Юрия Башмета
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru