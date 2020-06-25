Юрий Караев: «Под видом якобы мирных протестов и выражений несогласия с какими-то действиями власти таится иногда огромная опасность»
Новости Беларуси. Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что под видом якобы мирных протестов и выражений несогласия с какими-то действиями власти иногда таится огромная опасность.
Алёна Сырова, СТВ:
В связи с событиями, которые в последнее время происходят в Минске, хотелось бы попросить вас прокомментировать действия сотрудников Министерства внутренних дел.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
События, которые происходят в Минске, иногда направлены на раскачивание ситуации. Под видом якобы мирных протестов и выражений несогласия с какими-то действиями власти таится иногда огромная опасность. Почему? Потому что, например, когда пикеты превращаются в несанкционированные массовые мероприятия, они задевают большое количество посторонних и непричастных к этому (и не желающих в этом участвовать) людей. Но своим местом выбранным проведения этих лжепикетов, которые превращаются в эти цепи и какие-то другие вещи, эти люди подставляют тех, кто не хочет в этом участвовать, под нехорошие вещи.
Понятно всем, что если сотрудники правоохранительных органов пытаются, допустим, свернуть незаконное, несанкционированное массовое мероприятие, и при этом неизбежно возникают ситуации, когда непреднамеренно задеваются посторонние люди, это вызывает недоумение людей непричастных. Таким образом те, кто это организовывал, достигают своей цели – привлечь на свою сторону как будто бы задетых властью или правоохранительными органами. Они это прекрасно осознают, те, кто это организовал, что им очень легко сделать так, чтобы были задеты непричастные.
Я в этой ситуации требую от сотрудников милиции, чтобы мы лучше, как говорится, недожали, чем пережали, чтобы не попадали к нам даже не то, что задержанными, а при доставлении в органы внутренних дел люди, которые не хотели в этом участвовать. Поэтому неоднократные предупреждения, руки держать за спиной (я говорю сотрудникам ОМОНа), если они кого-то вытесняют, лучше пусть подставятся сами, но никого не дай бог не бьют, не применяют физическую силу, тем более не достают спецсредства.
Моя задача, мой инструктаж через начальников управлений внутренних дел, ГУВД такие: сотрудники проявляют максимальную выдержку и доставляют в органы внутренних дел для разбирательства только тех, кто специально, преднамеренно, игнорируя многократные требования и даже намек физическим выталкиванием (но ласковым таким, не силовым) все равно старается продолжить эти мероприятия, дестабилизировать обстановку, дорожное движение, движение по тротуарам и втянуть в эти события непричастных людей.
Поэтому чтобы этот якобы мирный протест не разрастался во что-то более массовое от их безнаказанности, от того, что мы не замечаем и не воздействуем, – конечно же, мы все эти волнения в зародыше пресекаем.
Президент Беларуси: не надо из ворюг, мошенников, обуржуевшихся этих банкиров и прочих делать героев
Новости Беларуси. Нет большей ценности, чем независимая Беларусь. Об этом заявил Президент во время совещания о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковского сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Для меня нет большей ценности, чем Беларусь – суверенная и независимая»
Со злободневных вопросов и обсуждения процессов, которые происходят в последнее время в стране и вокруг нее, Александр Лукашенко и начал совещание.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы эти люди, заблудшие люди, которые не понимают, что их просто пытаются использовать, вошли в положение и поняли меня: не заставляйте власть идти на какие-то меры реагирования, скажем мягко. Не подталкивайте нас к этому.
И особенно хочу обратиться к родителям. Это очень важно. Они же используют пацанов. Там половина пацанов, которые не имеют к выборам никакого отношения – 15-16-17 лет. Ну, ясно, кто сидит там в этих мессенджерах и так далее. Это уже постарше люди, молодежь. Они не помнят Беларусь, из которой мы с вами выходили в лаптях и без штанов в середине 90-х. Они не помнят этих талонов, они не помнят, что мы не могли купить бутылку молока какого-то в стеклянной этой – помните? – бутылке, фольгой закрученной. Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы хлеб испечь. Они не помнят: чтобы эту булку хлеба купить, выстаивали очереди по полдня. Они этого не помнят. Они живут в чистой и светлой Беларуси и думают, что все это упадет им с неба. Понятно, это и наша недоработка, что мы им не объяснили. Но ведь родители это знают.
И в этой части я хочу просто обратиться к родителям. Посмотрите, пожалуйста, за своими детьми. Объясните им, что нарушать закон не позволено. Я не хочу, чтобы они попали в какую-то сложную ситуацию, их дети. А потом родители, как некоторые родители по статье 328 – по наркотикам, ходили и просили: отпустите моих детей из колонии (тех, которые наркотиками занимались) – они исправятся! Я очень прошу – прошу, подчеркиваю, никого не пугаю, прошу – это учесть.
Не надо из ворюг, мошенников, обуржуевшихся этих банкиров и прочих, которые там сидят в «Белгазпромбанке», делать героев. Этого не получится. Я уже говорил: ни узниками совести они не станут, ни пушистыми и белыми тоже они не станут. Ну а тот, кто это допустил, мы еще с этим разберемся.
Кроме того, во время совещания обсудили работу предприятий и их кредитную поддержку со стороны банков, кредитование экономики. Президент подчеркнул, что и премьер-министр, и глава Нацбанка одинаково отвечают за рост ВВП и доходов населения, а также за сдерживание цен. И до конца июня поручил представить решение по пересмотру ставки рефинансирования – ее необходимо снижать.
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